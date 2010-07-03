Песков оценил слова Зеленского о встрече "нормандской четверки"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев выполнил свою часть договоренностей и рассчитывает на проведение саммита в "нормандском формате" в ближайшее время.

Представитель Кремля отметил, что украинские власти не предпринимают шагов для проведения встречи.

"Мы не видим каких-либо изменений в той ситуации", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Он отметил, что по-прежнему есть противоречие в отношении Киева к "формуле Штайнмайера". Кроме того, не выполняются договоренности и о разведении сил в районах населенных пунктов Золотое и Петровское. Именно эти пункты российская сторона выдвигала в качестве условий для восстановления "нормандского формата".

Накануне Песков заявил, что формат "нормандского саммита" испытывает трудности из-за отхода одной из сторон от Минских соглашений. Представитель Кремля подчеркнул, что это отсрачивает "столь ценное время".

Ранее Владимир Путин заявил, что саммит в "нормандском формате" нужно тщательно подготовить. Этим будут заниматься помощники лидеров-стран "четверки" и министерства иностранных дел, отметил президент в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Обсуждая ситуацию на Украине, президенты отметили, что альтернативных Минским соглашениям мер для разрешения кризиса в стране нет.

"Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Последняя встреча лидеров "нормандской четверки" состоялась 19-20 октября 2016 года в Берлине.

