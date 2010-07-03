Путин назвал Макрону условия встречи "нормандской четверки"

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Владимир Путин заявил, что саммит в "нормандском формате" следует тщательно подготовить.

Этим будут заниматься помощники лидеров-стран "четверки" и министерства иностранных дел, отметил президент в телефонном разговоре с с французским коллегой Эммануэлем Макроном, говорится на сайте Кремля.

Обсуждая ситуацию на Украине, президенты государств отметили, что альтернативных минским соглашениям мер для разрешения кризиса в стране нет. Они также коснулись темы Сирии. Путин рассказал Макрону о предпринимаемых РФ шагах по стабилизации положения. Это в том числе содействие по установлению контактов между заинтересованными сторонами.

Ранее французский заявил, что считает происходящее на северо-востоке Сирии в результате турецкой военной операции ошибкой западных стран и НАТО в регионе. Он подчеркнул важность переговоров, которые пройдут в ближайшие недели в Лондоне, с участием лидеров Великобритании, ФРГ и Франции.

Макрон напомнил, что Турция – член НАТО. По его словам, операция в Сирии возлагает на страну огромную ответственность. Президент Франции полагает, что позиция, которую занял Запад больше шести лет назад, поставила его в зависимость от других.