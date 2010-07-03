В Госдуме оценили слова французского министра о диалоге с РФ

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Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал призыв главы Минобороны Франции Флоранс Парли к диалогу с Москвой по геостратегическим вызовам.

"Сейчас бурный век развития различных технологий, появляются естественные угрозы гонки вооружений... Поэтому диалог между странами необходим, необходимо вырабатывать общий курс, общее направление, которое будет соответствовать интересам каждой страны", – цитирует Чепу RT.

Парламентарий отметил, что нельзя, чтобы мир развивался в интересах одной или нескольких отдельно взятых стран. "Нужно комплексное развитие в интересах всего человечества", – подчеркнул он.

Ранее минист обороны Франции Флоранс Парли заявила, что страна намерена вести диалог с Россией по геостратегическим вызовам.

8 сентября Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Лидеры стран обсудили обмен удерживаемых лиц между РФ и Украиной.