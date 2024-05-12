ВС РФ освободили еще четыре населенных пункта в Харьковской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Группировка войск "Север" освободила еще четыре населенных пункта в Харьковской области за последние сутки. Об этом заявила пресс-служба Минобороны России.

Так, российской армией были освобождены населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Также в районах сел Дегтярное, Волчанск и Казачья Лопань ВС РФ удалось поразить живую силу и технику подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ, 110-й и 113-й бригад теробороны.

Ранее стало известно, что ВС РФ освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. По информации Минобороны РФ, села располагаются на севере Харьковской области.

