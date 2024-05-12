Голикова заявила, что число женщин репродуктивного возраста в РФ будет снижаться

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Количество женщин репродуктивного возраста в стране будет постепенно сокращаться, поэтому государству необходимо разработать меры, которые помогут побороть современные представления женщин о рождении первых детей в более позднем возрасте.

"Тенденция по снижению будет еще достаточно длительное время наблюдаться, хотя возраста 20-29 лет начнут прирастать после 2028 года", – уточнила кандидат на пост вице-премьера по социальным вопросам Татьяна Голикова на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.

Голикова также напомнила, что Владимир Путин поставил перед властями задачу поднять коэффициент рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, а также увеличить рождаемость третьих и последующих детей.

По ее словам, коэффициент рождаемости за прошлый год составил 1,41. Кроме того, в 2023 году удалось остановить тенденцию, связанную со снижением коэффициента по рождению первых детей.

Ранее в России зафиксировали тенденцию снижения числа женщин репродуктивного возраста. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, суммарный коэффициент рождаемости первых детей за последний год практически не изменился, вторых – снизился на 4,5%. При этом коэффициент рождаемости третьих и последующих детей в стране вырос на 3,6%.

