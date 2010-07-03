Песков опроверг информацию о проведении нормандского саммита 15 ноября

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий песков опроверг сообщения о проведении нормандского саммита 15 ноября и встречу Владимира Путина с Владимиром Зеленским в рамках этого формата, сообщает РИА Новости.

"Это не так, даты пока нет", – сказал Песков.

Ранее украинские telegram-каналы сообщили, что 15 ноября могут состояться сначала встреча в нормандском формате по урегулированию ситуации в Донбассе, а затем двусторонняя встреча президентов РФ и Украины.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что дату саммита "нормандской четверки" могут назначить только после окончания разведения войск во всех пунктах и его верификации ОБСЕ.

Процесс разведения сил между украинскими силовиками и ополченцами вблизи Золотого в Донбассе начался днем 29 октября. По словам киевских силовиков, он займет три дня.