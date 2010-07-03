Зеленский назвал дату начала разведения сил в Петровском

Фото: пресс-служба президента Украины

Украинские силовики и ополченцы должны начать разведение сил в Петровском 4 ноября, заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с генсеком НАТО Енсом Столтенбергом в Киеве.

"Если будет все безопасно в Петровском в течение недели, вы знаете, что семь дней должна быть тишина, то 4 ноября мы должны начать разведение и в Петровском", – приводит слова украинского лидера РИА Новости.

Зеленский подчеркнул, что условием для встречи участников "нормандского формата" было согласование "формулы Штайнмайера, а также разведение сил в Золотом и Петровском в Донбассе.

"Я не вижу никаких сомнений, что у нас состоится встреча, если все стороны стремятся и хотят встретиться "нормандской четверкой", потому что главный результат – это договоренности о прекращении войны", – сказал Зеленский.

Также Зеленский прокомментировал решение Датского энергетического агентства разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода "Северный поток – 2", сообщает RT.

По его словам, вопрос строительства газопровода касается не просто "энергетической безопасности".

"Это вопрос геополитический. Я вам скажу открыто, что это усиливает Россию и ослабляет Европу", – заявил Зеленский.

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что дату саммита "нормандской четверки" могут назначить только после окончания разведения войск во всех пунктах и его верификации ОБСЕ. Он отметил, что сейчас надо посмотреть, как завершится развод в Золотом и как этот процесс будет организован в Петровском.

Решение о разведении сил и средств в Донбассе представители Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ подписали еще в сентябре 2016 года. Документ предполагал создание зон безопасности на трех участках – у Золотого, Петровского и Станицы Луганской. Тогда развести войска удалось в двух из трех пунктов, но затем туда вернулись военные части.

В конце сентября на встрече контактной группы стороны договорились об отводе войск в районе Золотого и Петровского. Отвод должен был начаться 7 октября, однако был сорван из-за того, что украинская сторона заявила о необходимости соблюдения 7-дневного "периода тишины".

Глава МИД Украины Вадим Пристайко ранее заявил, что предварительно дата встречи в нормандском формате определена и ждет окончательного согласования всеми сторонами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что украинские власти не предпринимают шагов для проведения встречи. Он объяснил, что есть противоречие в отношении Киева к "формуле Штайнмайера". Кроме того, не выполняются договоренности и о разведении сил в районах населенных пунктов Золотое и Петровское, уточнил представитель Кремля.

По его словам, формат "нормандского саммита" испытывает трудности из-за отхода одной из сторон от Минских соглашений. Из-за этого теряется "столь ценное время", заключил Песков.

Ранее представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма предположил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите "нормандской четверки" будут подталкивать украинского лидера Владимира Зеленского к уступкам России.

Он выразил мнение, что лидеры РФ, Франции и Германии попытаются убедить Зеленского согласиться на требования Москвы, в том числе на предоставление широких полномочий представителям ДНР и ЛНР, а также на проведение выборов на неподконтрольных украинским властям территориях.