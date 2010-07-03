Глава МИД Украины заявил о начале процесса разведения сил в Золотом

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В Донбассе в районе Золотого началось разведение сил и средств враждующих сторон. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, сообщает РИА Новости.

"Мы задержались, потому что это не просто отведение, а оно должно было быть подготовлено и проконтролировано со стороны ОБСЕ", – сообщил он перед началом Инвестиционного форума в Мариуполе.

Пристайко пояснил, что к моменту разведения сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине должны были выставить больше нарядов и установить камеры видеонаблюдения.

Он также отметил, что украинская сторона отвела войска и тяжелое вооружение на десятки километров, а сейчас происходит разведение войск, непосредственно задействованных на линии соприкосновения сторон.

Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе представители Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ подписали еще в сентябре 2016 года.

Документ предполагал создание зон безопасности на трех пилотных участках – у Золотого, Петровского и Станицы Луганской. Тогда развести войска удалось в двух из трех пунктов, но затем туда вернулись военные части.

30 июня 2019 года войска отвели в районе станицы Луганской. В конце сентября на встрече контактной группы стороны договорилось об отводе войск в районе Золотого и Петровского.

Отвод должен был начаться 7 октября, однако был сорван из-за того, что украинская сторона заявила о необходимости соблюдения 7-дневного "периода тишины".

Позже в район города Золотое прибыли украинские националисты, которые заявили, что не дадут отводить войска. В минувшие выходные к ним поехал Владимир Зеленский. Общение с радикалами закончилось перепалкой.