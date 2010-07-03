Глава МИД Украины заявил о начале процесса разведения сил в Золотом

Фото: ТАСС/Zuma
В Донбассе в районе Золотого началось разведение сил и средств враждующих сторон. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, сообщает РИА Новости.
"Мы задержались, потому что это не просто отведение, а оно должно было быть подготовлено и проконтролировано со стороны ОБСЕ", – сообщил он перед началом Инвестиционного форума в Мариуполе.
Пристайко пояснил, что к моменту разведения сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине должны были выставить больше нарядов и установить камеры видеонаблюдения.
Он также отметил, что украинская сторона отвела войска и тяжелое вооружение на десятки километров, а сейчас происходит разведение войск, непосредственно задействованных на линии соприкосновения сторон.
Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе представители Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ подписали еще в сентябре 2016 года.
Документ предполагал создание зон безопасности на трех пилотных участках – у Золотого, Петровского и Станицы Луганской. Тогда развести войска удалось в двух из трех пунктов, но затем туда вернулись военные части.
30 июня 2019 года войска отвели в районе станицы Луганской. В конце сентября на встрече контактной группы стороны договорилось об отводе войск в районе Золотого и Петровского.
Отвод должен был начаться 7 октября, однако был сорван из-за того, что украинская сторона заявила о необходимости соблюдения 7-дневного "периода тишины".
Позже в район города Золотое прибыли украинские националисты, которые заявили, что не дадут отводить войска. В минувшие выходные к ним поехал Владимир Зеленский. Общение с радикалами закончилось перепалкой.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: