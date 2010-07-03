Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

17:03

Приезд Зеленского в Донбасс обернулся скандалом

политика

Фото: соцсети

Владимир Зеленский посетил позиции в зоне разведения сил в Донбассе и пообщался с военнослужащими. Во время встречи один из добровольцев спросил украинского лидера, планирует ли он встречаться с участниками акции "Нет капитуляции", выступающими против "формулы Штайнмаера".

Президента возмутил перевод темы разговора. "Я пришел тебе сказать: "Вы оружие вывезите", а ты мне стрелки переводишь. Я президент этой страны, мне сорок второй год. Я же не лох какой-то. Оружие убери, а не переводи на акции", ", – цитирует Зеленского РИА Новости.

Тем не менее украинский президент обещал ознакомиться с требованиями участников акции.

"Формула Штайнмайера" определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях. Документ подписали 1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "Формулу Штайнмайера" "уступкой от России". В Совфеде отметили, что данный шаг направлен на установление долгожданного мира на Украине.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика