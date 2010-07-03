Приезд Зеленского в Донбасс обернулся скандалом

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Владимир Зеленский посетил позиции в зоне разведения сил в Донбассе и пообщался с военнослужащими. Во время встречи один из добровольцев спросил украинского лидера, планирует ли он встречаться с участниками акции "Нет капитуляции", выступающими против "формулы Штайнмаера".

Президента возмутил перевод темы разговора. "Я пришел тебе сказать: "Вы оружие вывезите", а ты мне стрелки переводишь. Я президент этой страны, мне сорок второй год. Я же не лох какой-то. Оружие убери, а не переводи на акции", ", – цитирует Зеленского РИА Новости.

Тем не менее украинский президент обещал ознакомиться с требованиями участников акции.

"Формула Штайнмайера" определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях. Документ подписали 1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "Формулу Штайнмайера" "уступкой от России". В Совфеде отметили, что данный шаг направлен на установление долгожданного мира на Украине.