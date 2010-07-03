Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

18:36

В Кремле прокомментировали визит Зеленского на Донбасс

политика

Фото: president.gov.ua

В Кремле с большим вниманием следили за поездкой президента Украины Владимира Зеленского на Донбасс. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Некоторые диалоги, которые имели место, во весь рост высветили те проблемы, которые есть, показали первоисточник этих проблем", – подчеркнул Дмитрий Песков.

Владимир Зеленский ранее побывал в поселке Золотое в Донбассе. Там он пообщался с представителями националистов. Сообщается, что речь шла о необходимости разведения сил и сдаче оружия.

Стороны конфликта в Донбассе 1 октября приняли решение о разведении сил в Золотом и Петровском. Процесс должен был стартовать 7 октября, однако его сорвала украинская сторона.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в первую очередь президент Украины должен заставить националистические подразделения выполнять приказы и следовать Минским соглашениям. Только решение данных вопросов может помочь в подготовке саммита в нормандском формате.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика