В Кремле прокомментировали визит Зеленского на Донбасс

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В Кремле с большим вниманием следили за поездкой президента Украины Владимира Зеленского на Донбасс. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Некоторые диалоги, которые имели место, во весь рост высветили те проблемы, которые есть, показали первоисточник этих проблем", – подчеркнул Дмитрий Песков.

Владимир Зеленский ранее побывал в поселке Золотое в Донбассе. Там он пообщался с представителями националистов. Сообщается, что речь шла о необходимости разведения сил и сдаче оружия.

Стороны конфликта в Донбассе 1 октября приняли решение о разведении сил в Золотом и Петровском. Процесс должен был стартовать 7 октября, однако его сорвала украинская сторона.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в первую очередь президент Украины должен заставить националистические подразделения выполнять приказы и следовать Минским соглашениям. Только решение данных вопросов может помочь в подготовке саммита в нормандском формате.

