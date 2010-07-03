Путин заявил, что Зеленский не похож на националиста

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Владимир Путин затруднился спрогнозировать, сможет ли Владимир Зеленский "справиться" с националистами в районах разведения сил в Донбассе, сообщает ТАСС.
"Сам господин Зеленский на украинского националиста, естественно, не похож, но сможет ли он справиться с ними – мне сейчас трудно сказать", – заявил президент РФ на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Путин заметил, что не считает себя вправе давать оценку действиям украинского лидера в его контактах с националистами.
"Правильно ли он выбрал такую форму общения как президент и Верховный главнокомандующий, чтобы на линии соприкосновения уговаривать людей, которые отказываются подчиняться его приказам, я тоже не знаю", – добавил Путин.
Он также не считает "таким уж сложным" вопрос разведения сил на юго-востоке Украины, но уверен, что от этого многое зависит в урегулировании ситуации.
В минувшие выходные Владимир Зеленский приехал в район города Золотое, где украинские националисты заявили, что не дадут отводить войска. Общение с радикалами закончилось перепалкой.
Накануне глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о начале разведения сил и средств враждующих сторон. Он пояснил, что к моменту разведения сотрудники ОБСЕ на Украине должны были выставить больше нарядов и установить камеры видеонаблюдения.
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