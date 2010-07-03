МИД России назвал условие созыва саммита в "нормандском формате"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Саммит в "нормандском формате" будет созван при условии успешного завершения разведения сил в Донбассе и фиксация "формулы Штайнмайера". Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, сообщает РИА Новости.

Дипломат отметил, что проведение нормандского саммита возможно до конца года, если будут заметны политические усилия в деле урегулирования конфликта в Донбассе. В таком случае главный вопрос будет состоять в совмещении графиков президентов.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что примерные даты встречи лидеров стран-участниц в нормандском формате (Украина, Россия, Франция, Германия) уже есть, однако называть их министр отказался.

В октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев выполнил свою часть договоренностей и рассчитывает на проведение саммита в "нормандском формате" в ближайшее время. Представитель Кремля отметил, что украинские власти не предпринимают шагов для проведения встречи.

