Россия и Китай намерены строить метро по всему миру

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

АО "Мосинжпроект" и китайская China Railway Construction Corporation (CRCC) планируют совместными усилиями создать предприятие для строительства метро по всему миру. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он отметил, что эта идея возникла у столичного руководства в ходе поездки в Китай. Правительство Москвы заключило соглашение с CRCC о реализации совместного проекта по транспортно-пересадочным узлам.

"Мы сейчас ряд ТПУ рассматриваем для совместного проектирования и строительства. Заключили соглашение об обмене информационными технологиями. Коллеги уже в основном перешли на BIM-технологии по проектированию, мы этот опыт изучаем и хотим за 2020 год во всех объектах строительства, особенно в метростроении, перейти на BIM. Мы договорились рассмотреть возможность создания совместного предприятия "Мосинжпроекта" и CRCC. Мы накопили компетенции и потенциально после 2021-2022 года, когда основные объемы метро будут закончены, мы можем строить метро в других странах мира. Об этом мы с китайцами тоже договорились и подписали предварительное соглашение", – сказал, Хуснуллин, цитирует Агентство "Москва".

Ранее глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин заявил, что CRCC может вложить около 1 миллиарда долларов в строительство первого этапа административно-делового центра "Коммунарка".

В феврале 2019 года сообщалось, что CRCC может принять участие в строительстве ТПУ и дорог в Москве.

"Мосинжпроект" – оператор программы развития метро Москвы, участник программы развития столичных ТПУ, управляющая компания по строительству гражданских проектов, генеральный проектировщик и технический заказчик ключевых дорожных объектов Москвы.

