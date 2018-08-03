Китайская компания примет участие в строительстве метро в Коммунарку

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Китайская компания China Railway Construction Corporation (CRCC) примет участие в строительстве участка линии метро в Троицк, сообщает Агентство "Москва".

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, CRCC уже строит участок столичного метро от проспекта Вернадского до Аминьевского шоссе.

"Мы рассматриваем возможность использования их тоннелепроходческих щитов и бригад на линии от станции "Улица Новаторов" до поселка Коммунарка", – рассказал заммэра.

Он отметил, что строительство начнется через два–три месяца. Сейчас идет подготовка площадок и стартовых котлованов.

Планируется, что строительство участка метро от станции "Улица Новаторов" до поселка Коммунарка завершится в 2023 году.

После этого начнется строительство участка от Коммунарки до Троицка.