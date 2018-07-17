Строительство участка метро от Коммунарки до Троицка могут начать после 2023 года

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Строительство участка метро от поселка Коммунарка до Троицка могут начать после 2023 года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, в этом году должно начаться строительство участка от станции "Улица Новаторов" до поселка Коммунарка, а когда работы завершатся, начнется строительство от Коммунарки до Троицка, передает Агентство "Москва".

По данным Стройкомплекса, в столице появится новая радиальная линия метро, которая свяжет ТиНАО через южный участок Московского центрального кольца с районом Некрасовка. Ветка будет строиться в несколько этапов: от станции "Севастопольский проспект" через станции "Академическая" и от "Улицы Строителей" до станции "Улица Новаторов" Большой кольцевой линии. Протяженность этого участка – 6,5 километра

На втором этапе линия пройдет вдоль Ленинского проспекта, улицы Академика Опарина и улицы Генерала Тюленева до пересечения с МКАД, далее по территориям поселков Газопровод, Коммунарка и поселения Сосенское вдоль будущей автодороги МКАД – Коммунарка – аэропорт Остафьево. Протяженность участка – 17,5 километра.

Далее от станции "Столбово" линия пойдет в Троицк. Сегодня рассматривается два варианта продления линии. Согласно первому варианту, линия пройдет вдоль юго-восточной стороны Калужского шоссе по территории поселения Десеновское в Троицк. Согласно второму, линия пройдет с северо-западной стороны Калужского шоссе по территории Троицка и поселения Десеновское. Этот вариант включает в себя шесть станций метро.