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14:22

Китайская компания может построить в Москве ТПУ и дороги

город транспорт строительство

14:22

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Китайская компания может принять участие в строительстве ТПУ и дорог в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Стройкомплекса.

Как уточнил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, речь идет о компании China Railway Construction Corporation ("Китайская железнодорожная строительная корпорация", CRCC). Он отметил, что в Китае CRCC входит в число наиболее крупных игроков на рынке строительства транспортной инфраструктуры. "У компании огромный опыт и колоссальные компетенции, так что мы предложили китайскому концерну принять участие в конкурсах и торгах за право строительства различных объектов", – подчеркнул заммэра.

Хуснуллин не исключил, что в ряде проектов CRCC будет участвовать не только как подрядчик, но и как инвестор. В частности, это возможно при реализации проектов ТПУ, отметил он.

По соглашению с АО "Мосинжпроект", заключенному в начале 2017 года, китайская компания обязуется до конца 2020 года построить три участка Большой кольцевой линии со станциями "Аминьевское шоссе", "Мичуринский проспект" и "Проспект Вернадского". Еще одно соглашение касается строительства тоннелей на восточном участке БКЛ, сообщили в Стройкомплексе.

20 февраля Архитектурный совет Москвы одобрил облик станции БКЛ "Мичуринский проспект". Строительством новой станции занимаются специалисты из КНР, поэтому ее оформление решили посвятить российско-китайской дружбе. В дизайне "Мичуринского проспекта" используют колонны красного цвета, а также панели с иероглифами и растительным орнаментом.

город транспорт строительство

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