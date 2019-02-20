Одобрена архитектурная концепция метро "Мичуринский проспект"

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Архитектурный совет Москвы одобрил облик станции "Мичуринский проспект" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом сообщил на заседании совета главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Хорошая станция, мы со станцией согласились, с материалами согласились. Есть поручение руководства города сделать станцию, посвященную российско-китайской дружбе, потому что станцию строят китайцы. В то же время было пожелание жителей, чтобы дизайн был связан с Иваном Мичуриным", – цитирует его слова Агентство "Москва".

В итоге было решено, что станция "Мичуринский проспект" будет украшена панелями с китайскими иероглифами и растительными орнаментами. Колонны будут в красном цвете.

Строительство участка БКЛ, включающего станции "Аминьевское шоссе", "Мичуринский проспект" и "Проспект Вернадского", ведет российское представительство китайской компании China Railway Construction Corporation. Этот участок БКЛ планируется открыть в 2020 году.

