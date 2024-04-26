Депутат Шеремет предложил переименовать коктейль "Кровавая Мэри" в честь Байдена

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Коктейль "Кровавая Мэри" необходимо переименовать в честь президента США Джо Байдена. Также предложение выдвинул депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, сообщает РИА Новости.

По одной из версий, коктейль назвали в честь английской королевы Марии I Тюдор, имя которой ассоциируется с кровавыми расправами.

"Вклад Байдена в дело нового витка гонки вооружений, поддержки и развития терроризма в мире сложно переоценить. Считаю, что он вполне заслуженно может претендовать на то, чтобы в его честь коктейль "Кровавая Мэри" переименовали в "Кровавый Джо", – сказал Шеремет.

По мнению политика, американский лидер поставил свою страну в унизительное положение и окончательно развеял миф о демократических ценностях США. Шеремет предположил, что это негативно отразится на результатах предстоящих выборов в Штатах.

Ранее СМИ со ссылкой на американских чиновников сообщили, что США планируют заключить контракты на 6 миллиардов долларов на поставку оружия Украине. Предполагалось, что 26 апреля Вашингтон объявит об одном из крупнейших пакетов помощи Киеву, в который войдут системы противовоздушной обороны Patriot, артиллерийские снаряды и другие.

