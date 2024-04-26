Суд назначил Филиппу Киркорову штраф за неуплату штрафа

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Мировой судья судебного участка № 371 Таганского района города Москвы обязал российского певца Филиппа Киркорова выплатить штраф за неуплату ранее выписанного штрафа, сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Киркорова признали виновным в совершении правонарушения по статье об уклонении от исполнения административного наказания. В связи с этим исполнитель должен выплатить 6 тысяч рублей.

Ранее с Киркорова взыскали задолженность по налогам и сборам. Речь шла о задолженности за 2022 год в размере 7 972 985 рублей, а также госпошлины в доход бюджета столицы в размере 24 032 рубля.

