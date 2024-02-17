Киркоров подарил детям из Макеевки раскраски и игрушки

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Народный артист России Филипп Киркоров привез в Макеевку подарки для детей и посетил дворец детского творчества имени В. Г. Джарты. Об этом сообщает РИА Новости.

Певец рассказал в социальных сетях о том, что посетил Донецкую Народную Республику вместе с певицей Маргаритой Овсянниковой, которая родилась в Макеевке.

Прибыв в Макеевку, Киркоров посетил детский концерт и привез детям игрушки и раскраски. Для Маргариты Овсянниковой первая за шесть лет поездка на родину также оказалась знаковой.

"Скажу честно, я очень боялась ехать сюда пока была в положении несмотря на то, что здесь живут мои родители, сестра и родственники. И помогала семье и творческой семье Родничок на расстоянии. Вместе с Филиппом. И зная, что я из Макеевки, предложил заехать к ним в гости вместе", – сообщила артистка.

Ранее Киркоров опубликовал фотографию с разрушенным концертным залом в Горловке, где когда-то впервые прозвучал его первый хит "Атлантида".

Музыкант приехал с визитом в ДНР утром 13 февраля. В ходе встречи с участниками спецоперации Киркоров сказал, что не собирается покидать Россию.