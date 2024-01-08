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08 января, 15:30

Шоу-бизнес

Киркоров захотел передать гонорар пострадавшим при обстреле Белгорода

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Народный артист РФ Филипп Киркоров решил передать гонорар за участие в новогоднем шоу пострадавшим при обстреле Белгорода. Об этом он сообщил на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".

"Сегодня я принял решение передать мой гонорар за участие в телепроекте "Новогодняя Маска" на телеканале НТВ пострадавшим от бесчеловечной террористической атаки, произошедшей в новогодние дни, жителям города Белгорода", – написал артист.

30 декабря украинская сторона обстреляла центр Белгорода. В результате этого погибли 25 человек. Общее число пострадавших в результате обстрела достигло 109 человек, 45 из них остаются в медучреждениях областного центра, а 25 – федерального.

Днем 2 января ВСУ вновь совершили обстрел Белгородской области. Один мирный житель погиб и еще 11 пострадали.

На следующий день российские ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. Под украинский обстрел также попало село Солоти Валуйского городского округа.

Уже 5 января глава региона Вячеслав Гладков рассказал о сохраняющейся непростой ситуации в Белгороде. Власти города помогают перевозить людей в пункты временного размещения, а также работают над восстановлением поврежденного в результате обстрелов имущества.

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