В результате обстрела Белгородского городского округа пострадали 12 домовладений

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

В Белгородском районе после работы системы ПВО выявлены повреждения в 12 домовладениях, пострадал один человек. Об этом сообщает глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Как отметил глава региона, повреждения обнаружены в частных домовладениях, одном многоквартирном доме, гараже, производственном помещении. Также пострадали 8 автомобилей.

Также Гладков сообщил, что под артиллерийский обстрел вновь попал город Шебекино, там зафиксировано 10 прилетов. Есть один пострадавший – охранник одного из промышленных предприятий. Мужчина с осколочным ранением нижней конечности доставлен в больницу. Также различные повреждения зафиксированы на территории трех промышленных предприятий, посечены два автомобиля. Повреждены также линии электропередачи и трубопроводов теплоносителя. В настоящее время аварийные службы ликвидировали последствия.

До этого Гладков сообщил, что за минувшие сутки украинские войска атаковали муниципалитетов в Белгородской области. В Белгороде сработала система ПВО, в результате чего сбито 10 воздушных целей. Пострадали два человека: у одного мужчины осколочное ранение предплечья, у второго – осколочное ранение голени.