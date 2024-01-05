ВСУ за сутки атаковали шесть белгородских муниципалитетов – Гладков

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

За минувшие сутки украинские войска атаковали муниципалитетов в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, в Белгороде сработала система ПВО, в результате чего сбито 10 воздушных целей. Пострадали два человека: у одного мужчины осколочное ранение предплечья, у второго – осколочное ранение голени.

Кроме того, повреждения выявлены в 92 квартирах десяти многоквартирных домов, одном частном домовладении и четырех хозсубъетах. Также осколками посечен 31 автомобиль.

На территории МАПП "Нехотеевка" в Белгородском районе с беспилотника сбросили одно взрывное устройство. Обошлось без последствий, однако после работы системы ПВО повреждения выявили в поселке Разумное.

В Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Старый. Там зафиксировали два прилета. В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпустили два минометных снаряда. Пострадавших и разрушений в этих местах нет.

В Краснояружском районе рядом с селом Демидовка на мину наехал экскаватор. В результате подрыва рабочий получил осколочные ранения лица и контузию. Кроме того, под артиллерийский обстрел попала окраина поселка Прилесье. Там зафиксировали пять прилетов.

В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпустили четыре минометных снаряда. В селе Муром с БПЛА сбросили два осколочных боеприпаса. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 января над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны. На подлете к городу было уничтожено 10 воздушных целей.