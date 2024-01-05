Силы ПВО сбили 10 воздушных целей на подлете к Белгороду

Фото: телеграм-канал Mash

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны. На подлете к городу было уничтожено 10 воздушных целей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Предварительно, в результате произошедшего два человека пострадали. У одного из них осколочное ранение предплечья, у другого – осколочное ранение голени. Их госпитализировали в местную больницу.

Кроме того, в Белгороде наблюдаются повреждения в жилом секторе. В частности, после взрыва снаряда возле одного из многоквартирных домов были выбиты окна в нескольких квартирах, а также повреждены свыше 30 автомобилей. В Белгородском районе в одном домовладении повреждена кровля и посечен один автомобиль.

30 декабря ВСУ обстреляли центр Белгорода. В результате атаки погибли 25 человек. Общее число пострадавших в результате обстрела достигло 109 человек, 45 из них остаются в медучреждениях областного центра, а 25 – федерального.

Днем 2 января украинские силы вновь совершили обстрел Белгородской области. В результате атаки один мирный житель погиб и еще 11 пострадали.

Утром 3 января российские ПВО уничтожили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. Под украинский обстрел также попало село Солоти Валуйского городского округа.

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий пообещал, что российская сторона будет отвечать ударами возмездия на каждую атаку по территории страны.

При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов