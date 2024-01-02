Один человек погиб и пятеро пострадали при обстреле Белгорода со стороны ВСУ – Гладков

Фото: телеграм-канал "ЧП Белгородская область"

Один мирный житель погиб и еще пятеро пострадали во вторник в результате обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Как отметил Гладков, по предварительным данным, в результате есть один погибший: мужчина, который ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. От осколочных ранений он скончался на месте.

Губернатор региона сообщил, что еще четверо человек пострадали в районе городского авторынка, двоих забрала скорая помощь.

"У мужчины и женщины осколочные ранения, их осматривают врачи областной клинической больницы. Двое пострадавших мужчин от госпитализации отказались", – сообщил.

Ранее Гладков сообщил о двух пострадавших в результате обстрела Белгорода. У пострадавшей женщины – рваная рана левой кисти. Она отказалась от госпитализации. Также ранения получил мужчина.

Также сообщалось, что 2 января средства российской противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью несколько ракет украинской РСЗО "Ольха".

Также над Белгородом и Белгородским районом 2 января сработала система противовоздушной обороны. На подлете к городу было сбито четыре воздушных цели. Предварительно, пострадал один человек. У него выявили осколочные ранения верхних и нижних конечностей.

30 декабря ВСУ обстреляли центр Белгорода. В результате атаки погибли 25 человек. Общее число пострадавших в результате обстрела возросло до 109 человек, 45 из них остаются в медучреждениях областного центра, а 25 – федерального.

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