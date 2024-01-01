Путин назвал атаку на Белгород террористическим актом

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Президент России Владимир Путин назвал удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду 30 декабря террористическим актом. Об этом он заявил на встрече с участниками спецоперации, передает ТАСС.

Как отметил Путин, обстрел Белгорода был целенаправленным ударом по гражданскому населению. Президент подчеркнул, что Россия ответит Украине.

"То, что сейчас произошло в Белгороде, – это, безусловно, террористический акт. Почему? Потому что под прикрытием двух ракет что они сделали? Они ударили из системы залпового огня, РСЗО", – заявил Путин.

По словам президента, Россия нанесла "чувствительные" удары по военным объектам Украины после атаки на Белгород. Обстрелы военной инфраструктуры Киева продолжатся и в ближайшие дни.

Путин подчеркнул, что ни одно преступление, такое как удар по Белгороду, не останется безнаказанным.

В субботу, 30 декабря, власти Белгорода сообщили, что ВСУ обстреляли центр города. Гладков призвал местных жителей спуститься в укрытие. В Белгороде также сработала сирена ракетной опасности.

Владимиру Путину доложили о ситуации в регионе. СК России возбудил ряд уголовных дел в связи с ударами украинских военных.

По информации главы региона, число погибших в результате атаки ВСУ по Белгороду выросло до 24 человек. По данным Минздрава РФ, всего при обстрелах пострадал 131 человек, среди которых 18 – дети.

При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов