Число погибших в результате удара ВСУ по Белгороду выросло до 25

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Число погибших при обстреле Белгорода со стороны украинских войск увеличилось до 25 человек. В детской областной больнице скончалась четырехлетняя девочка, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, погибшая была в состоянии высокой степени тяжести. Также у нее диагностировали ранения грудной клетки и внутренних органов.

"Ее санэвакуация была невозможна из-за ДВС-синдрома и обильного кровотечения. За жизнь маленькой пациентки боролись до последнего группы федеральных и региональных медиков", – рассказал глава региона.

В частности, Гладков подчеркнул, что еще два человека обратились за медпомощью. У женщины зафиксировали открытый перелом пястной кости, у мужчины выявили проникающее ранение глазного яблока с инородным телом. Ему провели операцию по замене хрусталика и восстановили зрение.

Общее число пострадавших в результате обстрела возросло до 109 человек, 45 из них остаются в медучреждениях областного центра, а 25 – федерального, добавил губернатор.

В субботу, 30 декабря, власти Белгорода сообщили, что ВСУ обстреляли центр города. Гладков призвал местных жителей спуститься в укрытие. В Белгороде также сработала сирена ракетной опасности.

Владимиру Путину доложили о ситуации в регионе. СК России возбудил ряд уголовных дел в связи с ударами украинских военных.

Президент РФ назвал произошедшее террористическим актом. Как отметил Путин, обстрел Белгорода был целенаправленным ударом по гражданскому населению. Он подчеркнул, что Россия ответит Украине.

При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов