Средства ПВО сбили еще 8 украинских ракет над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Киев вновь предпринял попытку совершить террористическую атаку на Белгородскую область. Средства противовоздушной обороны сбили над регионом восемь ракет, сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"Около 14:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ с применением ракет реактивной системы залпового огня "Ольха", – отметило ведомство.

Ранее около 12:00 дежурные средства ПВО уничтожили четыре ракеты над Белгородской областью. Позднее появилась информация об уничтожении еще пяти ракет.

Также над Белгородом и Белгородским районом 2 января сработала система противовоздушной обороны. На подлете к городу было сбито четыре воздушных цели.

30 декабря ВСУ обстреляли центр Белгорода. В результате атаки погибли 25 человек. Общее число пострадавших в результате обстрела возросло до 109 человек, 45 из них остаются в медучреждениях областного центра, а 25 – федерального.

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