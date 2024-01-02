Российская ПВО сбила над Белгородской областью пять украинских ракет – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства российской противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью пять ракет украинской РСЗО "Ольха". Об этом сообщили в министерстве обороны России.

Сообщается, что во вторник, 2 января, была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России с применением ракет реактивной системы залпового огня "Ольха".

Как отметили в Минобороны РФ, около 12:00 дежурные средства ПВО уничтожили четыре ракеты над Белгородской областью. Позднее появилась информация об уничтожении еще пяти ракет.

Дважды за день в Белгороде звучала сирена ракетной опасности. Об этом сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. Он призвал всех жителей спуститься в укрытия. Позже ракетная тревога была отменена.

Также над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны. На подлете к городу было сбито четыре воздушных цели. Предварительно, пострадал один человек. У него выявили осколочные ранения верхних и нижних конечностей.

30 декабря ВСУ обстреляли центр Белгорода. В результате атаки погибли 25 человек. Общее число пострадавших в результате обстрела возросло до 109 человек, 45 из них остаются в медучреждениях областного центра, а 25 – федерального.

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