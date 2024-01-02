Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Глава региона призвал все жителей города спуститься в укрытие.

В субботу, 30 декабря, власти Белгорода сообщили, что ВСУ обстреляли центр города. Гладков призвал местных жителей спуститься в укрытие. В Белгороде также сработала сирена ракетной опасности.

По информации главы региона, число погибших в результате атаки ВСУ по Белгороду выросло до 25 человек. Накануне в детской областной больнице скончалась четырехлетняя девочка. Общее число пострадавших в результате обстрела возросло до 109 человек, 45 из них остаются в медучреждениях областного центра, а 25 – федерального.

Ранее президент России Владимир Путин назвал атаку на Белгород террористическим актом. По словам президента, Россия в ответ нанесла "чувствительные" удары по военным объектам Украины после атаки на Белгород. Обстрелы военной инфраструктуры Киева продолжатся и в ближайшие дни.