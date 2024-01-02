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02 января, 04:31

Политика

Серия взрывов прогремела в Киеве – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Несколько взрывов были слышны в Киеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.

Местные власти объясняют взрывы работой средств противовоздушной обороны. На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат в Киевской, Черниговской, Черкасской и Николаевской областях страны.

Ранее в Минобороны России сообщили, что воздушно-космические силы РФ нанесли удар по инфраструктуре аэродромов базирования самолетов-носителей крылатых ракет Storm Shadow.

До этого в военном ведомстве рассказали, что российские силы ударили по военным объектам и центрам принятия решений в Харькове в ответ на обстрел Белгорода со стороны украинских войск.

Минобороны РФ показало, как истребители МиГ-31 выполняют воздушное патрулирование

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