ВС РФ поразили военные объекты в Харькове в ответ на обстрел Белгорода со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы ударили по военным объектам и центрам принятия решений в Харькове в ответ на обстрел Белгорода со стороны украинских войск. Министерство обороны РФ рассказало об этом в своем официальном телеграм-канале.

"Вчера ВСУ нанесли удар с использованием реактивных систем залпового огня по Белгороду, в результате которого погибли мирные жители, в том числе дети. В ответ на данный террористический акт ВС РФ поражены центры принятия решений и военные объекты в городе Харьков", – говорится в публикации.

В оборонном ведомстве уточнили, что в результате ракетной атаки по комплексу "Харьков Палас" удалось уничтожить лиц, ответственных за теракт в Белгороде. Кроме того, здесь также укрывались до 200 иностранных наемников, которых Киев планировал задействовать в последующих террористических атаках.

Также ВС РФ использовали высокоточные ракеты для удара по зданию СБУ в Харьковской области и пункту временной дислокации нацформирования "Правый сектор", добавили в Минобороны. По информации ведомства, успешная атака позволила устранить некоторых лидеров СБУ, наемников и бойцов подразделения "Кракен", которые помогали в подготовке диверсий против РФ.

В свою очередь, вблизи села Залесцы Хмельницкой области уничтожен филиал национального центра управления космическими средствами, который Украина использовала в разведывательных целях. Ликвидированы базы горючего в Харькове и Запорожье.

Ракетные удары ВС РФ также достигли позиций 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад противника. Кроме того, удары пришлись по боевой технике и артиллерийским системам ВСУ в населенных пунктах Селидово, Курахово и на территории шахты Коротченко в ДНР.

В министерстве также рассказали, что вражеские войска лишились двух пусковых установок РСЗО HIMARS, которые ВСУ намеревались использовать в новогодние каникулы для атаки по Донецку.

30 декабря белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска обстреляли центр Белгорода. Глава региона призвал жителей спуститься в укрытие. В городе также сработала сирена ракетной опасности.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину доложили о ситуации, сложившейся в Белгородской области в связи с обстрелом региона.

СК РФ возбудил несколько уголовных дел в связи с обстрелом Белгородской области.

Сигнал, предупреждающий о ракетной опасности, вновь прозвучал 31 декабря. Через некоторое время его отменили. Губернатор сообщил, что число погибших в результате атаки ВСУ по городу выросло до 24 человек.



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