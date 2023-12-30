В офисе генерального секретаря ООН осудили удар Киева по Белгороду

Фото: ТАСС/Павел Колядин

Удары по гражданскому населению и инфраструктуре являются нарушением международного гуманитарного права, они должны быть немедленно прекращены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ООН.

Сообщается, что в офисе генерального секретаря ООН осудили удары Киева по Белгороду.

"Атаки по против гражданского населения и инфраструктуры нарушают международное гуманитарное право, являются неприемлемыми, должны быть немедленно прекращены и, безусловно, должны быть осуждены", – говорится в сообщении.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала удар ВСУ по Белгороду грубейшим нарушением прав человека и потребовала от международных органов осудить атаку и принять меры к недопущению подобного.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на ответственность стран Евросоюза (ЕС) за произошедшее в Белгороде, так как они продолжают поставлять оружие Украине, включая кассетные боеприпасы.

30 декабря Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли центр Белгорода. Число погибших в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), по последним данным, составило 14 человек: 12 взрослых и два ребенка. По информации МЧС России, пострадало также 108 человек, из которых ранения получили 15 детей.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину уже доложили о ситуации, сложившейся в Белгородской области в связи с обстрелом региона.

СК РФ возбудил несколько уголовных дел в связи с обстрелом Белгородской области.