Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Россия запросила проведение заседания по поводу обстрела, который произошел накануне в Белгороде. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Теракт в Белгороде станет предметом разбирательства в СБ ООН", – отметила она.

Кроме того, как утверждает Захарова, Великобритания является страной, которая стоит за атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду. При этом она уточнила, что Британия действовала вместе с США, подначивая Киев на осуществление террористических действий из-за провала контрнаступления, проводимого украинскими войсками.

"Лондон, как недавно заявили представители Банковой, запретил киевскому режиму вести переговоры с российской стороной, сделав ставку на "победу на поле боя", – подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Кроме того, Захарова указала и на ответственность стран Евросоюза (ЕС) за произошедшее в Белгороде, так как они продолжают поставлять оружие Украине, включая кассетные боеприпасы.

В свою очередь, первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале сообщил, что заседание Совбеза ООН запрошено на 00:00 30 декабря. При этом он добавил, что Россия попросила включить в собрание постпреда Чехии, который должен ответить на вопрос о поставках Украине оружия.

"Посмотрим, хватит ли мужества (и совести) у чехов к нам присоединиться: в других ситуациях на участие в запрашиваемых западниками заседаниях по Украине выстраивается очередь из желающих стран-членов ЕС", – отметил Полянский.

30 декабря Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли центр Белгорода. Глава региона призвал жителей Белгорода спуститься в укрытие. В городе также сработала сирена ракетной опасности.

После Гладков заявил, что сигнал о ракетной опасности отменен. Он также объявил о запуске горячей линии для приема заявок о пострадавших и зафиксированных повреждениях после обстрела.

Число погибших в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), по последним данным,составило 14 человек: 12 взрослых и два ребенка. По информации МЧС России, пострадало также 108 человек, из которых ранения получили 15 детей.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину уже доложили о ситуации, сложившейся в Белгородской области в связи с обстрелом региона.

СК РФ возбудил несколько уголовных дел в связи с обстрелом Белгородской области.



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