Обстрел Белгорода не останется безнаказанным – Турчак

Фото: телеграм-канал "Подъём"

Секретарь генсовета партии "Единая Россия", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак созвонился с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым и выразил соболезнования близким погибших и пострадавших. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Как отметил Турчак, партия готова оказать помощь пострадавшим в результате прицельного обстрела центра Белгорода. Он также заявил, что волонтеры уже работают на улицах города. Они помогают медикам и спасателям, а также оказывают психологическую помощь людям.

"В региональном исполкоме партии разворачиваем пункт помощи. Сюда можно будет обратиться за любой поддержкой - от продуктов питания и теплых вещей до бытовых вопросов", – сказал Турчак.

При этом он отметил, что штаб временной поддержки пока не сможет оказывать помощь, так как он тоже пострадал от обстрела.

Турчак выразил соболезнования близким погибших и пострадавших. Обстрел города он назвал терактом, который не останется безнаказанным.

30 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли центр Белгорода. Глава региона призвал жителей Белгорода спуститься в укрытие. В городе работала сирена ракетной опасности.