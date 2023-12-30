Москалькова обратилась в международные органы из-за обстрела Белгорода

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала удар ВСУ по Белгороду грубейшим нарушением прав человека. Она потребовала от международных органов осудить атаку и принять меры к недопущению подобного. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Москалькова заявила, что нападение ВСУ на Белгород – это высшее проявление цинизма и грубейшее нарушение прав человека.

Она добавила, что обратилась в международные органы с требованием осудить этот беспрецедентный факт нарушения международного гуманитарного права и принять меры к недопущению подобных ситуаций.

"В результате ракетной атаки со стороны вооруженных сил Украины погибли больше десяти мирных жителей, среди которых трое детей, более 100 человек получили ранения", – заявила Москалькова.



Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях удара по центру Белгорода. Глава региона заявил, что в результате удара ранено 108 человек, из них 15 – дети. Также Гладков заявил, что 14 детей погибло, три из них – дети. Губернатор принес самые глубокие соболезнования всем семьям погибших.

30 декабря Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли центр Белгорода. Глава региона призвал жителей Белгорода спуститься в укрытие. В городе также сработала сирена ракетной опасности.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что о ситуации уже доложили Владимиру Путину. Одновременно с этим Следственный комитет России возбудил несколько уголовных дел в связи с обстрелом Белгородской области.