Гладков доложил об обстановке в Белгороде Путину и Мишустину

Фото: ТАСС/Пресс-служба Губернатора Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что доложил об обстановке в Белгороде президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину. Об этом он заявил в своем телеграм-канале.



Гладков доложил о завершении заседания оперативного штаба, где главы силовых структур рассказали о последствиях массированного удара по Белгороду и о принятых мерах для обеспечения безопасности.

Глава региона также отметил, что в результате удара по Белгороду ранено 108 человек, из них 15 – дети. Также Гладков заявил, что 14 детей погибло, три из них – дети. Губернатор принес самые глубокие соболезнования всем семьям погибших.

"Понимаю, что нет таких слов, которые могли бы утешить это горе. Хочу сказать, что мы с вами и врагу не удастся уйти от возмездия" – подчеркнул Гладков.

Губернатор также подчеркнул, что сегодня начались работы по оценке ущерба. В настоящее время в Белгороде и в области проводится поквартирный, подомовой обход. Работает горячая линия по телефону “122”.

По предварительной информации, повреждено более 100 автомобилей, большая часть из которых уничтожена полностью. Повреждения выявлены в 22 МКД, большое количество коммерческих объектов, торговых центров, магазинов. На поврежденных коммуникациях газоснабжения, водоснабжения везде работают аварийные бригады.

Помимо этого, принято решение об отмене массовых мероприятий на территории всех 9 приграничных муниципальных образований, а также в Белгороде и в Яковлевском городском округе.

30 декабря Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли центр Белгорода. Глава региона призвал жителей Белгорода спуститься в укрытие. В городе также сработала сирена ракетной опасности.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что о ситуации уже доложили Владимиру Путину. Одновременно с этим Следственный комитет России возбудил несколько уголовных дел в связи с обстрелом Белгородской области.

Российские ПВО сбили три украинские ракеты над Белгородской областью