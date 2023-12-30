30 декабря, 21:01Происшествия
В Белгороде разворачиваются пункты временного размещения – мэр города
Фото: телеграм-канал "ДЕМИДОВ"
Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что в городе открыты 5 информационных центров, разворачиваются пункты временного размещения. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.
Как отметил Демидов, для помощи пострадавшим и восстановления всех повреждений в Белгороде открыты пять информационных центров.
Помимо этого, при желании граждане смогут временно выехать из своих домов и остановиться в пунктах временного размещения (ПВР).
Градоначальник напомнил, что в городе работает горячая линия по телефонам 112 и 122. По этим номерам можно обратиться за помощью.
Также Демидов рассказал, как проходит восстановление города после удара. Белгород условно поделен на секторы, за каждым из которых закреплен заместитель мэра. Первые задачи – уборка, обеспечение сохранности поврежденных авто, закрытие тепловых контуров, организация доставки в ПВР. В настоящий момент идет поквартирный обход территории.
Мэр города также напомнил, что все праздничные мероприятия в Белгороде официально отменены.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях удара по центру Белгорода. Глава региона заявил, что в результате удара ранено 108 человек, из них 15 – дети. Также Гладков заявил, что 14 детей погибло, три из них – дети. Губернатор принес самые глубокие соболезнования всем семьям погибших.
30 декабря Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли центр Белгорода. Глава региона призвал жителей Белгорода спуститься в укрытие. В городе также сработала сирена ракетной опасности.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что о ситуации уже доложили Владимиру Путину. Одновременно с этим Следственный комитет России возбудил несколько уголовных дел в связи с обстрелом Белгородской области.
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