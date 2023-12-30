Медведев назвал удар ВСУ по Белгороду кровавым преступлением

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Обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ), совершенный накануне по Белгородской области, связан с бессилием украинских военных на передовой. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице во "Вконтакте".

"Очевидно, что террористический удар по Белгороду и гибель наших граждан – кровавое преступление бандеровских ублюдков", – отметил он.

При этом Медведев предупредил, что Россия не станет отвечать на совершенную Украиной атакой аналогичными методами, чтобы не быть похожими на киевских властей.

"Хотя, вероятно, какая-нибудь мразь, типа Зеленского, спит и видит, чтобы наши Вооруженные силы превратили центр Киева в подобие сектора Газа. Тогда проще будет клянчить новое оружие у своих хозяев", – объяснил он.

Также зампред Совбеза РФ напомнил, что ВС РФ 29 декабря нанесли сильный ущерб военной и другой инфраструктуре Украины. По его словам, российская армия продолжит наносить соответствующие удары.

Кроме того, он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, а также сил родственникам погибших.

"А у тварей, отдавших преступные приказы, земля будет гореть под ногами", – заключил Медведев.

30 декабря Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли центр Белгорода. Глава региона призвал жителей Белгорода спуститься в укрытие. В городе также сработала сирена ракетной опасности.

После Гладков заявил, что сигнал о ракетной опасности отменен. Он также объявил о запуске горячей линии для приема заявок о пострадавших и зафиксированных повреждениях после обстрела.

Число погибших в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), по последним данным,составило 14 человек: 12 взрослых и два ребенка. По информации МЧС России, пострадало также 108 человек, из которых ранения получили 15 детей.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину уже доложили о ситуации, сложившейся в Белгородской области в связи с обстрелом региона.

СК РФ возбудил несколько уголовных дел в связи с обстрелом Белгородской области.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, сообщила, что Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН 30 декабря в 00:00 по обстрелу. При этом первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский добавил, что РФ попросила включить в собрание постпреда Чехии.



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