РФ призывает все международные структуры осудить теракт ВСУ в Белгороде – МИД РФ

Фото: ТАСС/Павел Колядин

Россия призвала правительства мировых стран и профильные международные структуры осудить обстрел в Белгороде, который был совершен Украиной, а также отказаться от поддержки Киева и его союзников из-за подобных преступлений. Об этом заявили на сайте МИД РФ.

В заявлении ведомства уточняется, что молчание этих структур будет оценено как пособничество Украине.

"Все организаторы и исполнители этого и других преступлений киевской хунты понесут неотвратимое наказание в соответствии с законом", – подчеркнули в ведомстве.

Также в министерстве сообщили, что обстрел Белгорода станет предметом разбирательства в Совете Безопасности ООН, включая обсуждение о применении Вооруженными силами Украины (ВСУ) запрещенных почти во всем мире кассетных боеприпасов.

"Необходимо подчеркнуть, что удар целенаправленно наносился по местам массового скопления мирных жителей. Украинские преступники использовали кассетные боеприпасы в целях увеличения количества жертв", – добавили в МИД РФ.

При этом в ведомстве указали на причастность к обстрелу консультантов из США и Великобритании, которые регулярно подначивают киевские власти к совершению подобных преступлений. Ответственность за происшествие в Белгороде несут еще и страны Евросоюза, которые поставляют Украине оружие, отметили в министерстве.

"Киевский режим вновь показал своё бесчеловечное нацистское нутро. Он совершил очередное циничное и кровавое преступление, атаковав жилые кварталы города Белгорода, применив реактивные системы залпового огня", – заключили в МИД РФ.

30 декабря Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли центр Белгорода. Глава региона призвал жителей Белгорода спуститься в укрытие. В городе также сработала сирена ракетной опасности.

После Гладков заявил, что сигнал о ракетной опасности отменен. Он также объявил о запуске горячей линии для приема заявок о пострадавших и зафиксированных повреждениях после обстрела.

Число погибших в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), по последним данным,составило 14 человек: 12 взрослых и два ребенка. По информации МЧС России, пострадало также 108 человек, из которых ранения получили 15 детей.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину уже доложили о ситуации, сложившейся в Белгородской области в связи с обстрелом региона.

СК РФ возбудил несколько уголовных дел в связи с обстрелом Белгородской области.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, сообщила, что Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН 30 декабря в 00:00 по обстрелу. При этом первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский добавил, что РФ попросила включить в собрание постпреда Чехии.



Четыре ребенка оказались в реанимации после обстрела Белгорода