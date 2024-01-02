Полковник СБУ заявил, что Россия может перехватить все ракеты ВСУ с помощью спутников

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Россия якобы формирует над территорией Украины мощную спутниковую группировку, позволяющую перехватывать все западные ракетные комплексы ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на интервью отставного полковника СБУ Олега Старикова.

Он утверждает, что задачу на запуск спутников якобы поставил Владимир Путин для борьбы с западными ракетными системами. Эти аппараты фиксируют ракетные запуски, и при помощи них РФ может с высокой эффективностью перехватывать ракеты HIMARS, ATACMS и Taurus, добавил Стариков.

Ранее в Минобороны России заявили, что воздушно-космические силы РФ нанесли удар по инфраструктуре аэродромов базирования самолетов-носителей крылатых ракет Storm Shadow.

До этого зарубежные СМИ сообщали о том, что российская реактивная система залпового огня "Возрождение" станет эффективным оружием против Вооруженных сил Украины.