Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские ракетные удары наносились по западным вооружениям на украинских авиабазах, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в эфире YouTube-шоу "Да, это так".

Стариков отметил, что ключевыми задачами в военных операциях является ликвидация складов противника с оружием и уничтожение вражеского ПВО. Именно поэтому, по словам полковника СБУ, российские "Кинжалы" и "Искандеры" направлены на подрыв ПВО, таких как Patriot.

"Ракета, которая стоит два миллиона долларов, может уничтожить комплекс, который стоит миллиард долларов", – заявил Стариков.

По словам Старикова, большая часть российских стратегических ударов наносится по авиабазам, где расположены склады с оружием НАТО. При этом, как уточнил эксперт, системы противовоздушной обороны не могут противостоять такой тактике.

Ранее китайское издание Soho сообщило, что западную технику, находящуюся на вооружении ВСУ, ждут удары российской гаубицы 2С35 "Коалиция-СВ". Издание отмечает, что против американских самоходных гаубиц М109 и французских CAESAR на Украине скоро будет вестись самый мощный огонь.