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Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят поражения по всей линии соприкосновения. Об этом заявил обозреватель в издании Asia Times.

По словам журналиста, российские войска "зачищают" бойцов Украины на разных участках в зоне боевых действий. Украинскую сторону оттесняют на запад. По мнению автора, в ближайшее время может произойти полный крах ВСУ.

Штаты следят за происходящим, в случае неблагоприятного для нее исхода она попытается заставить Киев пойти на переговоры с Москвой. Если же Украина откажется, то в Киеве могут устроить военный переворот, заключил обозреватель.

Ранее в СМИ заявили, что властям Украине не следует отказываться от переговоров с Россией из-за провалов ВСУ на поле боя. По мнению авторов, продолжение боевых действий негативно сказывается как на военных, так и на человеческих ресурсах украинской армии.

Между тем глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что подразделения ВС РФ полностью освободили населенный пункт Марьинка, расположенный возле Донецка. Позднее главком ВСУ Валерий Залужный признал потерю Марьинки, заявив, что украинская армия отошла из западных окраин города.

Путин заявил, что ВС РФ улучшают положение почти по всей линии соприкосновения