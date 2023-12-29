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29 декабря, 15:44

Политика

Западную технику ВСУ ждут удары российской гаубицы "Коалиция-СВ" – СМИ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Западную технику, находящуюся на вооружении ВСУ, ждут удары российской гаубицы 2С35 "Коалиция-СВ", сообщает китайское издание Sohu.

По словам автора статьи, против американских самоходных гаубиц М109 и французских CAESAR на Украине скоро будет вестись самый мощный огонь.

Ранее в "Ростехе" заявили, что новейшая самоходная артиллерийская установка "Коалиция-СВ" успешно прошла государственные испытания. Подтверждены уникальные технические характеристики установки. Теперь может начаться ее серийное производство.

Российская гаубица может производить 16 выстрелов в минуту. Также она оснащена лучшими оборонительными возможностями по сравнению с другими артиллерийскими установками, которые применяются в зоне СВО.

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