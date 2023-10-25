Спецназ ВДВ получит партию снайперских винтовок МЦ-566

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Центральное конструкторско-исследовательское бюро спортивного и охотничьего оружия изготовило партию новейших самозарядных снайперских винтовок МЦ-566 для спецназа ВДВ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу холдинга "Высокоточные комплексы" Ростеха.

Данные винтовки зарекомендовали себя в зоне спецоперации на Украине. В скором времени они поступят в одно из подразделений специального назначения ВДВ.

В холдинге отметили, что винтовки оснащены специально разработанными под них интеллектуальными прицельными оптическими и тепловизионными комплексами. Первые партии данных винтовок поступили на фронт добровольческим подразделениям весной прошлого года.

Ранее сообщалось, что Новейшая самоходная артиллерийская установка (САУ) "Коалиция-СВ" успешно прошла государственные испытания. Подтверждены уникальные технические характеристики установки. Теперь может начаться ее серийное производство.

До этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отметил важность оперативного производства артиллерийских систем и боеприпасов к ним в условиях СВО и рассказал, что кабмин разрешил ОПК использовать все резервы для выпуска артиллерии.