Новейшая САУ "Коалиция" прошла госиспытания

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Новейшая самоходная артиллерийская установка (САУ) "Коалиция-СВ" успешно прошла государственные испытания, сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

Подтверждены уникальные технические характеристики установки. Теперь может начаться ее серийное производство.

"Новейшая гаубица превосходит лучшие мировые и отечественные образцы по дальности и точности стрельбы, а также по времени решения боевых задач", – заявили в "Ростехе".

Индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев рассказал, что фактически речь идет о создании боевого робота, отличительной чертой которого является высокий уровень автоматизации – экипаж располагается в изолированной бронекапсуле и оттуда дистанционно управляет боевой машиной.

По сравнению с существующими образцами артиллерийского вооружения у "Коалиции-СВ" сократилось время реакции на любые внеплановые цели.

Ранее сообщалось, что госкорпорация "Ростех" запустила производство штурмовых бронежилетов "Оберег" высокого класса защиты для участников спецоперации. Его разработка осуществлялась совместно с бойцами РФ, участвующими в СВО.

Российский бронежилет выдержал выстрел винтовочной пули 8,6 на 70 миллиметров Lapua Magnum, на которую не рассчитан. В то же время пуля автомата Калашникова смогла пробить жилет американского производства, поставляемый для бойцов ВСУ.

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