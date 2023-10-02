"Ростех" заявил о способности бронежилета "Оберег" выдержать пулю, на которую не рассчитан

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Российский бронежилет "Оберег", отправляемый в зону СВО, выдержал выстрел винтовочной пули 8,6 на 70 миллиметров Lapua Magnum, на которую не рассчитан. В то же время пуля автомата Калашникова смогла пробить жилет американского производства, поставляемый для бойцов ВСУ. Соответствующее видео с испытаний выложила в телеграм-канале госкорпорация "Ростех".

На испытаниях сравнивали три бронежилета: дешевый, новый бронежилет "Оберег" и американского типа, который используют солдаты ВСУ. Из всех комплектов только "Оберег" смог выдержать все выстрелы, в том числе 7,62 на 39, 7,62 на 54 и 8,6 на 70.

Дешевый бронежилет не пробила пуля патрона 8,6 на 70, однако на тыльной стороне плиты появилась вмятина, которая могла бы нанести военному травмы, несовместимые с жизнью.

Американский бронежилет оказался менее стойким – его легко пробила обыкновенная пуля из "промежуточного" патрона 7,62 на 39 автомата Калашникова. Первые два защитных комплекта ее задержали.

Плита бронежилета "Оберег", как сообщили в госкорпорации, состоит из подложки сверхвысокомолекулярного полиэтилена, после расположена керамическая плита, а следом кевлар. Также имеется дополнительный слой, который уменьшает разлет осколков и создает влагоизоляцию.

"Оберег" в полной комплектации весит примерно 11,5 килограмма. Общая его площадь составляет более 50 квадратных дециметров. На данный момент "Ростех" пытается уменьшить массу бронежилета до 10–10,5 килограмма.

Стоимость защитного комплекта "Оберег" достигает порядка 115 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что госкорпорация "Ростех" запустила производство штурмовых бронежилетов "Оберег" высокого класса защиты для участников спецоперации. Его разработка осуществлялась совместно с бойцами РФ, участвующими в СВО.

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