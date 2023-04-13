"Ростех" запустил производство бронежилетов с защитой от бронебойных патронов

Фото: телеграм-канал "Ростех"

Госкорпорация "Ростех" запустила производство штурмовых бронежилетов "Оборег" высокого класса защиты для участников спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Ростеха".

"Завод "Октава" запустил производство штурмовых бронежилетов "Оберег". Снаряжение обеспечивает надежную защиту от осколочных снарядов и пуль, не сковывает движений. Пробная партия уже прошла проверку боем в зоне СВО", – говорится в сообщении.

Керамическая бронеплита "Оберега" способна с 10 метров остановить бронебойную пулю Б-32 мощного винтовочного патрона 7,62 на 54. Обстрел бронеплиты был продемонстрирован на военном полигоне.

Вес нового бронежилета в полном снаряжении составляет 9,1 килограмма. Его разработка осуществлялась совместно с участниками спецоперации, сообщил заместитель гендиректора корпорации Александр Назаров.

"Оберег" успешно испытан и готов к серийному производству. Сейчас мы готовы выпускать до 2 тысяч бронежилетов в квартал с планами увеличить объемы поставок до 7,5 тысячи изделий в квартал", – добавил он.

Ранее сообщалось, что российская научно-производственная специальная фирма "Штурм" разрабатывает экипировку для военных, на которую перенесена часть бронезащиты. Как уточнил гендиректор предприятия Владимир Дробяк, идея призвана унифицировать форму солдат, повысить их безопасность и эффективность при выполнении боевых задач.



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