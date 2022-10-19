Мишустин потребовал оперативно нарастить выпуск продукции, востребованной на фоне СВО

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Выпуск товаров, которые нужны военнослужащим РФ в ходе специальной военной операции на Украине, должен быть быстро налажен. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

"Надо быстро нарастить выпуск востребованной продукции. Для этого в полной мере задействовать возможности оборонно-промышленного комплекса, активно привлекать предпринимательское сообщество", – указал глава кабмина.

По его словам, лишь совместными усилиями получится обеспечить эффективное достижение целей, которые стоят перед РФ.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко дала поручение разобраться с необоснованным ростом цен на военное обмундирование. Она также отмечала, что следует разобраться с мощностями, которые производят каски, бронежилеты и другую амуницию.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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