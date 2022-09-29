Путин потребовал оперативно исправлять ошибки, допущенные в рамках частичной мобилизации

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Ошибки, допущенные при проведении частичной мобилизации, должны оперативно устраняться. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Совбеза РФ.

"В ходе мобилизационных мероприятий – от граждан поступает много информации на эту тему: об организации самого призыва, качества снабжения, бытовых условий и других вопросов. Возникает много вопросов. Нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь", – подчеркнул президент.

По словам российского лидера, каждый подобный случай должен быть рассмотрен отдельно, при обнаружении ошибки ее необходимо исправить, вернув домой тех, кто был призван неправомерно.

Путин напомнил, что призыву в рамках частичной мобилизации в РФ подлежат россияне, обладающие военным опытом. Он подчеркнул, что данное требование должно выполняться неукоснительно.

"Повторю, призыву подлежат граждане, которые находятся в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в Вооруженных силах России и имеет востребованные военно-учетные специальности и соответствующий опыт", – приводит ТАСС его слова.

Президент указал на то, что все поручения по частичной мобилизации были даны Минобороны РФ, Генштабу. В том числе были сформулированы четкие критерии, по которым она должна проводиться.

Отдельно Путин отметил необходимость прохождения подпавшими под частичную мобилизацию россиянами дополнительной подготовки.

21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Сообщалось, что в рамках мобилизации задействуют 300 тысяч резервистов – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт.



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